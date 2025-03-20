На трассе в Ростовской области во время движения загорелся автобус. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону. Происшествие случилось 20 марта около 19:22 на трассе М-4 Дон.
По предварительной информации ведомства, автобус марки «Нефаз». В какой-то момент из-под капота повалил дым. Водитель резко остановился и выбежал из автобуса. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно потушили огонь. Ликвидировать возгорание удалось за несколько минут — в 20 часов огонь был полностью потушен.
На месте ЧП работали несколько спасателей и две спецмашины. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.