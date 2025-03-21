Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшился до 1,5 тыс. кв. метров

В Новороссийске продолжается ликвидация масштабного пожара, охватившего полигон твердых коммунальных отходов возле горы Щелба. К вечеру 20 марта территорию возгорания удалось сократить до 1500 квадратных метров.
В тушении задействовано 90 специалистов и 43 единицы техники. Ведутся работы по проливке водой и засыпке грунтом тлеющих очагов. На данный момент выполнено более 2500 рейсов самосвалов, доставлено свыше 37,6 тыс. кубометров грунта.
Начавшийся в ночь на 13 марта пожар на полигоне ТКО к середине дня охватил 2500 квадратных метров. Несмотря на локализацию огня 18 марта и уменьшение площади горения к утру 20 марта до 1700 квадратных метров, работы по полной ликвидации продолжаются.
Прокуратура Краснодарского края проводит расследование причин возгорания. Выявлено, эксплуатация полигона проходила с нарушениями.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что площадь пожара на нефтеперекачивающей станции в Кавказском районе уменьшается. Возгорание тушат 429 спасателя.