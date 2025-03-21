Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшился до 1,5 тыс. кв. метров

Начавшийся в ночь на 13 марта пожар на полигоне ТКО к середине дня охватил 2500 квадратных метров. Несмотря на локализацию огня 18 марта и уменьшение площади горения к утру 20 марта до 1700 квадратных метров, работы по полной ликвидации продолжаются.