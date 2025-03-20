Неизвестный поджёг подстанцию в Горно-Алтайске, оставив часть города без света

«Пожар на подстанции произошёл в результате умышленных действий неустановленного лица. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и совершил поджог», — написал Турчак в своём Telegram.
В результате инцидента часть города осталась без света. Социальные объекты перевели на резервное питание. Аварийные службы продолжают восстанавливать подачу электроэнергии.
А в Мариуполе днём ранее сотрудники Управления ФСБ по ДНР предотвратили теракт. Местный житель собирался устроить взрыв у здания администрации по указке украинских спецслужб.