Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога станции

В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции «Горно-Алтайская» № 19. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Пожар на подстанции произошел в результате умышленных действий неустановленного лица.

В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции «Горно-Алтайская» № 19. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.

«В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции 110 кВ ПС “Горно-Алтайская” № 19. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег оборудование, что привело к возгоранию и выходу объекта из строя», — написал Турчак в своем telegram-канале.

Он отметил, что аварийные службы оперативно ликвидируют последствия пожара на подстанции. Возгорание удалось локализовать, избежав масштабных повреждений. Электроснабжение в центре Горно-Алтайска уже восстановлено, социальные объекты работают на резервном питании. Специалисты планируют полностью возобновить подачу энергии за 4−6 часов, написал Турчак.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Авангард Приморского края произошел крупный пожар, охвативший три тысячи квадратных метров сухой растительности. В результате возгорания уничтожен частный дом и хозяйственная постройка, а также поврежден многоквартирный дом. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, но сильный ветер усложняет тушение. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.