Часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога станции

«В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной аварии стал умышленный поджог на подстанции 110 кВ ПС “Горно-Алтайская” № 19. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и поджег оборудование, что привело к возгоранию и выходу объекта из строя», — написал Турчак в своем telegram-канале.