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Зеленский счел прекращение огня шагом назад

Решение о частичном прекращении огня, достигнутое в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Своим видением ситуации поделился украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский остался недоволен решением Владимира Путина и Дональда Трампа.

Решение о частичном прекращении огня, достигнутое в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Своим видением ситуации поделился украинский президент Владимир Зеленский.

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — отметил Владимир Зеленский в беседе с изданием «РБК-Украина». Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киев вынужден с этим согласиться.

Ошибкой временное прекращение огня считает и глава Европейского совета Антониу Кошта, передает RT. Трамп уже поставил задачу своим советникам — ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня на Украине к полному перемирию, пишет «Национальная служба новостей». Следующий раунд российско-американских переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта пройдет в Эр-Рияде 24 марта, сообщает телеканал 360.