Зеленский счел прекращение огня шагом назад

«Снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать», — отметил Владимир Зеленский в беседе с изданием «РБК-Украина». Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киев вынужден с этим согласиться.