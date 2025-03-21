Волгоградцев предупредили о появлении новых схем мошенничества

О новых преступных схемах и способах противодействия им «МК Волгоград» рассказал лидер проекта «Содействие развитию общества», эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш.
По словам волгоградского специалиста в сфере информационной безопасности, в последнее время все чаще стали использоваться способы обмана, связанные с трудоустройством. Злоумышленники выходят на связь под видом представителей работодателя, а затем предлагают внести предоплату за различные курсы или заполнить анкеты с персональными данными, которые никак не связаны с профессиональными компетенциями потенциального работника.
«Перед тем как откликнуться на предложение о работе или курсах, обязательно проверьте юридическое лицо через сайт налоговой службы, — советует Антон Лукаш. — Это поможет убедиться в легитимности организации. На сайте nalog.ru можно получить выписку и собрать сведения об организации, от имени которой к вам обращаются».
Что касается персональных данных, то их ни при каких обстоятельствах нельзя передавать собеседникам, которым вы не доверяете. А тем более делать это по телефону или интернету. Любые предложения, требующие предоплаты или передачи личных данных, должны настораживать, предупреждает эксперт.
Еще одной актуальной угрозой является то, что мошенники научились синтезировать голоса и видео с изображением людей, используя для этого аудио- и видеозаписи с их участием, которые находятся в открытом доступе.
«Кибермошенники освоили технологии синтеза голоса и видео, что позволяет им имитировать голоса и внешность реальных людей, — предупреждает Антон Лукаш. — Они могут использовать записи из социальных сетей, мессенджеров или видеозвонков для создания убедительных подделок. Например, вам может позвонить “родственник” с просьбой о срочной финансовой помощи или “начальник” с требованием перевести деньги. Голос и изображение будут идентичны оригиналу, что делает такие звонки особенно опасными».
Основная рекомендация в таких случаях — информацию, которую вам сообщил якобы знакомый человек с помощью голосового сообщения, телефонного или видеозвонка, необходимо проверить. Если подозрительное сообщение содержит просьбу о помощи, чаще всего финансового характера, попытайтесь связаться с тем человеком, который якобы обратился к вам с этой просьбой, через альтернативные каналы связи.
Например, если родственник звонит или шлет сообщения с просьбами срочно перевести деньги, используйте другие мессенджеры или социальные сети для того, чтобы удостовериться, что эти просьбы действительно исходят от него. При этом мошенники могут помешать установить связь с тем человеком, под личиной которого они действуют, устроив спам-атаку на ваш или его телефон.
Общее правило информационной безопасности состоит в том, чтобы избегать любых контактов с незнакомцами. Не вступайте с ними в переписку или разговор, особенно если речь идет о финансах или личных данных, кодах и цифрах вообще. Любая просьба о переводе денег или предоставлении личной информации должна автоматически расцениваться как сигнал об опасности.
«Интернет и телефонная связь — это среда, предельно уязвимая для манипуляций и воздействия на психику людей, — предупреждает эксперт. — Мошенники используют технологии для своих преступных целей. Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию. Помните, что никакие важные вопросы не решаются удаленно».