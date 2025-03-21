Волгоградцев предупредили о появлении новых схем мошенничества

Например, если родственник звонит или шлет сообщения с просьбами срочно перевести деньги, используйте другие мессенджеры или социальные сети для того, чтобы удостовериться, что эти просьбы действительно исходят от него. При этом мошенники могут помешать установить связь с тем человеком, под личиной которого они действуют, устроив спам-атаку на ваш или его телефон.