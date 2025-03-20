В Горно-Алтайске неизвестный поджёг подстанцию

В Горно-Алтайске произошёл инцидент, в результате которого часть города осталась без электричества, сообщил глава республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
По словам Турчака, неизвестный поджёг территорию подстанции 110 кВ «Горно-Алтайская», что привело к серьёзному пожару. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов, после чего поджёг оборудование.
На данный момент социальные объекты подключены к резервным источникам питания. Аварийные службы работают над устранением последствий, и ожидается, что восстановление электроснабжения займёт от 4 до 6 часов. Поджигателя разыскивают.
Ранее подросток попытался поджечь помещение многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области. Юный злоумышленник разлил легковоспламеняющуюся жидкость внутри МФЦ, что привело к возгоранию.