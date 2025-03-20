NYT: на Украине отвергли идею о передаче США Запорожской АЭС

Запорожская АЭС стала предметом торга между США и Украиной.
По информации газеты The New York Times, соратники украинского лидера Владимира Зеленского опровергают идею о передачи энергетических объектов, включая Запорожскую АЭС. Это стало ответом на инициативу президента США Дональда Трампа, который выдвинул идею о том, чтобы Соединенные Штаты взяли под контроль украинские электростанции.
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«Согласно официальному заявлению США, во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — пишет New York Times и отмечает, что желание США владеть какими-либо электрическими и ядерными объектами Украины, может создать множество трудностей.
В администрации Трампа предложили, чтобы Украина продала или передала право собственности на эти объекты — во множественном числе — Соединенным Штатам, подобно тому, как они потребовали частичной доли в полезных ископаемых Украины. Зеленский заявил, что на него не оказывалось давления по поводу этого предложения и предположил, что эта идея ограничена Запорожской атомной электростанцией, которая находится под контролем России.
В разговоре с Зеленским ранее Трамп подчеркнул, что владение Америкой энергетическими объектами Украины будет лучшим средством защиты Киева и обеспечит поддержку его энергетики. В американском Минэнерго также заявили, что не видят в этом проблем, пишет телеканал RT.