NYT: на Украине отвергли идею о передаче США Запорожской АЭС

В администрации Трампа предложили, чтобы Украина продала или передала право собственности на эти объекты — во множественном числе — Соединенным Штатам, подобно тому, как они потребовали частичной доли в полезных ископаемых Украины. Зеленский заявил, что на него не оказывалось давления по поводу этого предложения и предположил, что эта идея ограничена Запорожской атомной электростанцией, которая находится под контролем России.