Появилось видео удара российской «Герани» по Украине от первого лица

«На кадрах — световое шоу и момент прилета “Гераньки” по цели. Как итог: уничтожены складские зоны, ГСМ (горюче-cмазочные материалы — прим. URA.RU), резервуар емкостью три тысячи литров с авиакеросином, топливно-заправочная станция, склады с авиабоеприпасами и выведено из строя несколько мобильных топливозаправщиков», — передает telegram-канал Mash.