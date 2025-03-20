Появилось видео удара российской «Герани» по Украине от первого лица

БПЛА уничтожил инфраструктуру базы.
Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань» попал по 17-й базе авиационно-технического обеспечения ВСУ в Кропивницком. На этой территории ремонтируют украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.
«На кадрах — световое шоу и момент прилета “Гераньки” по цели. Как итог: уничтожены складские зоны, ГСМ (горюче-cмазочные материалы — прим. URA.RU), резервуар емкостью три тысячи литров с авиакеросином, топливно-заправочная станция, склады с авиабоеприпасами и выведено из строя несколько мобильных топливозаправщиков», — передает telegram-канал Mash.
Ранее URA.RU писало об использовании «Герани» для удара по зданию генштаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что это является возмездием за атаку украинских военных на Гудермес.