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В Одессе, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы

По украинским городам прокатилась волна взрывов. О звуках разрыва в небе сообщили местные СМИ. В некоторых регионах Украины объявлены режимы воздушной тревоги.

Армия РФ наносит точечные удары по украинским целям.

По украинским городам прокатилась волна взрывов. О звуках разрыва в небе сообщили местные СМИ. В некоторых регионах Украины объявлены режимы воздушной тревоги.

«Взрывы — в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога», — на данные из официальных аккаунтов и украинские СМИ ссылается «РБК Украина». Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, двух районах — Черкасской.