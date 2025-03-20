В Одессе, Кременчуге и Запорожье прогремели взрывы

«Взрывы — в Запорожье, Кременчуге Полтавской области и Одессе. В Полтавской и Одесской областях объявлена воздушная тревога», — на данные из официальных аккаунтов и украинские СМИ ссылается «РБК Украина». Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, двух районах — Черкасской.