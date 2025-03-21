Комик из Владивостока обвинил в избиении силовиков из Белоруссии

Артемий Останин, который был задержан в Беларуси за скандальную шутку о человеке с ограниченными возможностями, обвинил сотрудников правоохранительных органов в жестоком обращении. По его словам, когда его везли к границе, автомобиль остановили в лесу, где трое мужчин начали избивать его дубинками и использовали электрошокеры. После того как его передали в Россию, насилие было прекращено.
Перед заседанием суда Останин был доставлен в больницу, где у него обнаружили перелом позвонка, ушибы, ссадины и проблемы с лёгкими.
Сейчас Артемий Останин находится в следственном изоляторе № 7 и, по словам его адвоката, нуждается в срочной медицинской помощи. Он уже подал жалобу в Следственный комитет Российской Федерации.
Напомним, что комика Артемия Останина задержали при попытке пересечь границу России. Поводом для возбуждения дела послужило его выступление, состоявшееся 15 марта в Москве. В своей речи он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес человека, который получил ранения и утратил трудоспособность во время участия в специальной военной операции.