Комик из Владивостока обвинил в избиении силовиков из Белоруссии

Артемий Останин, который был задержан в Беларуси за скандальную шутку о человеке с ограниченными возможностями, обвинил сотрудников правоохранительных органов в жестоком обращении. По его словам, когда его везли к границе, автомобиль остановили в лесу, где трое мужчин начали избивать его дубинками и использовали электрошокеры. После того как его передали в Россию, насилие было прекращено.