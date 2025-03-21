Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в областном управлении МЧС РИА Новости сообщали, что подросток, по предварительным данным, разлил горючую жидкость в помещении МФЦ в Сертолово, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В оперативных службах агентству сообщали о задержании подозреваемого.
Как уточняет ГУМВД, сообщение о возгорании в МФЦ на Любимой улице в городе Сертолово поступило в полицию Всеволожского района около 18.38 мск в четверг.
«Поджигатель был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса учебного заведения из Сертолово», — говорится в сообщении.
Полицейские установили, что подросток попал под влияние мошенников, которые в период с 13 по 20 марта неоднократно ему звонили и убеждали, что в отношении его родителей «возбуждено уголовное дело за совершение преступления государственной важности».
«В результате подростку внушили, что прекратить уголовное дело в отношении родителей можно только, совершив поджог центра госуслуг», — пояснили в ГУМВД.