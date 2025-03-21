Психиатр Бухановская: не все дети маньяков повторяют путь родителей

«Дети преступников были преступниками, в этом нет ничего сверхъестественного, потому что они воспитывались в такой среде. Они криминальным духом пропитывались и становились на эту скользскую дорожку. Таких примеров много. Но чтобы дети маньяков становились такими же кровожадными маньяками, не припомню», — сказал эксперт.