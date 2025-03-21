Официальный представитель МИД не знает, как США будут работать с Украиной.
Киев нарушил условия перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом, атаковав российский энергообъект. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, — вот это большой вопрос. Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?» — сказала Захарова в эфире «Первого канала».
Представитель МИД также выразила мнение, что выбор цели для атаки — энергетический объект — не случаен, учитывая значимость энергетической отрасли в текущем конфликте. Это связано с заявлениями бывшего президента США Джо Байдена о готовности уничтожить проекты «Северные потоки» любым способом. «Ведь с энергетики все начиналось», — сказала Захарова.