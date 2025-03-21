Генерал ФСБ и карьерный дипломат: кого Россия отправит в Эр-Рияд на переговоры с США

Генерал-полковник Сергей Беседа, возглавлявший с 2009 по 2024 год Пятую службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей), известен своей деятельностью за рубежом, включая взаимодействие с иностранными разведками. В 2014 году он оказался в центре внимания после событий Евромайдана в Киеве, где погибли 104 человека. По данным «Ведомостей», Беседа находился в Киеве в феврале 2014 года, занимаясь вопросами безопасности российских учреждений и посольств, взаимодействовал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. С 2014 года он находится под санкциями США, ЕС и других стран.