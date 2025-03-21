Генерал ФСБ и карьерный дипломат: кого Россия отправит в Эр-Рияд на переговоры с США

Переговоры двух держав пройдут в Саудовской Аравии.
Встреча второго раунда российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоится 24 марта. Переговоры России и США пройдут в Саудовской Аравии и главной темой по словам спецпосланника президента США Кита Келлога должны стать уточнения условий прекращения огня на Украине. Почему главными переговорщиками от РФ назначены председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа — в материале URA.RU.
Когда и где пройдут переговоры России и США.
Встреча представителей двух стран запланирована на 24 марта и пройдёт в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Российскую делегацию на переговорах возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента РФ Юрия Ушакова характеризует переговорщиков как высококвалифицированных переговорщиков с глубоким пониманием международных вопросов.
США организуют «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии с целью уточнения условий прекращения огня. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. По его словам, в рамках переговоров технические группы обеих сторон будут находиться в отдельных помещениях, где обсудят свои условия. Этот формат, названный «челночной дипломатией», направлен на достижение полного прекращения огня и, как надеются организаторы, станет первым шагом к завершению конфликта на Украине.
Переговоры между Россией и США состоятся сразу после встречи делегатов Вашингтона и Киева. Ожидается, что на повестке дня будут ключевые вопросы, связанные с текущей международной обстановкой и поиском путей урегулирования конфликтов.
Во время майдана генерал-полковник ФСБ Беседа находился в КиевеФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Спец из ФСБ.
Генерал-полковник Сергей Беседа, возглавлявший с 2009 по 2024 год Пятую службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей), известен своей деятельностью за рубежом, включая взаимодействие с иностранными разведками. В 2014 году он оказался в центре внимания после событий Евромайдана в Киеве, где погибли 104 человека. По данным «Ведомостей», Беседа находился в Киеве в феврале 2014 года, занимаясь вопросами безопасности российских учреждений и посольств, взаимодействовал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. С 2014 года он находится под санкциями США, ЕС и других стран.
В 2018 году Беседа заявил о причастности украинских спецслужб к гибели лидера ДНР Александра Захарченко. В 2021 году он участвовал в переговорах с США об обмене заключенными, включая освобождение Пола Уилана и Тревора Рида. В 2024 году Беседа ушел в 70 лет в отставку по возрасту и был назначен советником директора ФСБ.
Глава миссии — карьерный дипломат.
75-летний Григорий Карасин, как и Беседа, находится под санкциями США и ЕС с марта 2022 года за поддержку ратификации договоров о дружбе с ЛНР и ДНР. В 2021 году он завершил многолетнюю дипломатическую карьеру и стал председателем международного комитета Совета Федерации.
Карасин, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ, владеет английским, французским и языком хауса. Начав карьеру в 1972 году как переводчик в Сенегале, он работал в МИД СССР, был дипломатом в Австралии и Лондоне. После распада СССР занимал руководящие посты в МИД, включая должность директора департамента информации и печати. С 1996 по 2000 год был заместителем министра иностранных дел, а с 2005 по 2019 год — статс-секретарем — заместителем министра. С 2019 года представляет Сахалинскую область в Совете Федерации.
Накануне назначения в переговорную группу с США Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что Вашингтон, в отличие от европейских стран, «осознаёт требования Москвы о прекращении принудительной мобилизации на Украине и остановке военной помощи Киеву для достижения перемирия». Выбор Карасина связан с тем, что он является опытным дипломатом, считают эксперты.
Захарова заявила, что в составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИДФото: Роман Наумов © URA.RU.
Дипломаты из МИД не поедут на переговоры.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что представители МИД не будут участвовать в составе российской делегации в Эр-Рияде. Она подчеркнула, что российская делегация в Саудовской Аравии будет сформирована без участия дипломатов внешнеполитического ведомства.
Это заявление было сделано на фоне обсуждения договорённостей между Россией и США в контексте ситуации в Черном море и специальной военной операции. Точный состав российской делегации пока не раскрывается, однако отсутствие представителей МИД указывает на возможное изменение формата переговоров.