«Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военной цели израильского противника на юге оккупированного района Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире принадлежащего повстанцам телеканала Al Masirah.
Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве
ДОХА, 21 марта. /ТАСС/. Хуситы из мятежного йеменского движения Ансар Аллах нанесли удар по военной цели в районе Тель-Авива с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.