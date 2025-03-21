Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по военной цели в Тель-Авиве

«Ракетные войска вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по военной цели израильского противника на юге оккупированного района Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”, — сказал Сариа в эфире принадлежащего повстанцам телеканала Al Masirah.