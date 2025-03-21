Турецкая полиция применила водомёты и резиновые пули для разгона протестующих

В Анкаре в эти часы студенты Ближневосточного технического университета начали строить баррикады из мусорных контейнеров. В Измире полиция применила водомёты, а в Стамбуле завязалась схватка между протестующими и силовиками. Правоохранительные органы пускают в ход дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Всё это время толпы скандируют лозунги с требованием отставки президента.
Разгон акции. Видео © X / Onur Öncü
Также сообщается о пострадавших. Травмы получили шестеро полицейских и более сотни участников акции, против которых задействовали газ.
Напомним, что ордер на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу был выдан 19 марта. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции.