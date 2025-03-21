The Telegraph: ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной

«Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной в соответствии с предложениями, которые обсуждаются коалицией желающих (оказать военную помощь Киеву — прим. URA.RU) [британского премьера] Кира Стармера» — написано на сайте издания.