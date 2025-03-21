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The Telegraph: ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной

Британия планирует взять на себя главную роль в обеспечении прикрытия украинских войск с воздуха. Об этом сообщает The Telegraph.

Окончательное решение еще не принято.

Британия планирует взять на себя главную роль в обеспечении прикрытия украинских войск с воздуха. Об этом сообщает The Telegraph.

«Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной в соответствии с предложениями, которые обсуждаются коалицией желающих (оказать военную помощь Киеву — прим. URA.RU) [британского премьера] Кира Стармера» — написано на сайте издания.

Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину, передает «Национальная служба новостей». Ранее Еврокомиссия представила новую стратегию, предусматривающую значительное увеличение расходов на развитие оборонной промышленности, помощь Киеву и военную мобильность ЕС, отмечает RT. В Госдуме РФ назвали планы Запада по укреплению ВСУ «смешным поводом», сообщает телеканал 360.