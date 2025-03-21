ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», через которую газ шел в ЕС

«В результате удара на объекте произошёл масштабный пожар, о чём свидетельствует яркое зарево, заметное в ночном небе. ГИС “Суджа” играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, являясь частью крупнейшего газопроводного коридора. Через эту станцию осуществлялись значительные объёмы поставок голубого топлива на европейский рынок», — пишет telegram-канал Shot.