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ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», через которую газ шел в ЕС

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщают telegram-каналы.

Официальной информации об атаке пока нет.

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщают telegram-каналы.

«В результате удара на объекте произошёл масштабный пожар, о чём свидетельствует яркое зарево, заметное в ночном небе. ГИС “Суджа” играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, являясь частью крупнейшего газопроводного коридора. Через эту станцию осуществлялись значительные объёмы поставок голубого топлива на европейский рынок», — пишет telegram-канал Shot.

На данный момент точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается. Власти и специалисты, вероятно, уже работают над локализацией последствий атаки и оценкой ущерба.

Информацию о происшествии подтверждают военкоры, однако официальные данные пока не поступали. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.

Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом из-за позиции киевским властей. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, США будет трудно «управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем», пишет «Национальная служба новостей».