Financial Times: в Европе обсуждают смену лидерства США в НАТО

«Крупнейшие военные державы Европы разрабатывают планы, по которым они примут от США большую ответственность за оборону континента… Их цель — придумать план по переносу финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО», — говорится в материале газеты.