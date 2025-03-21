Жители Актау сообщили о наркопритоне в их доме

Как пишет Lada.kz, жильцы дома № 7 сообщили, что из-за сложившихся обстоятельств им пришлось обратиться в региональное издание, так как, по их словам, полиция не принимает никаких мер.
«Мы более двух лет живем в страхе из-за притона наркоманов, который расположен в одной из квартир нашего десятиэтажного дома. В этой квартире круглосуточно варят наркотики, с 7 по 10 этаж идет запах ацетона, уксуса. Под окнами соседи находят пакеты от кондитерского мака и использованные бинты с кровью. Туда-сюда ходят подозрительные люди, а в подъезде мы постоянно находим шприцы и прочий опасный мусор», — говорят жильцы дома.
По словам людей, неоднократные обращения к правоохранителям так и не принесли результата. Им страшно за себя и своих детей.
«Мы каждый день мы рискуем столкнуться с агрессивными людьми, возможными преступлениями и даже пожарами из-за их беспечного поведения. Терпеть это больше невозможно! Мы требуем немедленного вмешательства правоохранительных органов и городских властей. Нам нужна реальная помощь, а не формальные отписки!» — заявили жильцы дома.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции региона, где сообщили, что проводят проверку по этому обращению.