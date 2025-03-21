Жители Актау сообщили о наркопритоне в их доме

«Мы более двух лет живем в страхе из-за притона наркоманов, который расположен в одной из квартир нашего десятиэтажного дома. В этой квартире круглосуточно варят наркотики, с 7 по 10 этаж идет запах ацетона, уксуса. Под окнами соседи находят пакеты от кондитерского мака и использованные бинты с кровью. Туда-сюда ходят подозрительные люди, а в подъезде мы постоянно находим шприцы и прочий опасный мусор», — говорят жильцы дома.