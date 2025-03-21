Telegraph: Макрон хочет дать военным ЕС на Украине статус миротворцев ООН

Макрон вместе со Стармером пытаются возглавить «коалицию желающих».
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения миротворческой миссии ООН на Украине в качестве альтернативы вводу европейских войск. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что Макрон обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время саммита Европейского совета.
«Макрон поднял тему альтернативы на саммите Европейского совета с Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС», — сообщает издание. Подход французского президента к решению украинского конфликта подразумевает использование международных миротворческих сил под эгидой ООН для «защиты» возможного будущего мирного соглашения.
Как утверждает Telegraph, британский премьер-министр Кир Стармер совместно с Макроном возглавляет создание «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС. Эта организация займется формированием формирования миротворческих сил на Украине.
ВВС Британии также ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной, пишет The Telegraph. На данный момент страны Европы делятся предложениями в рамках коалиции «желающих помогать Киеву».