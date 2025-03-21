Telegraph: Макрон хочет дать военным ЕС на Украине статус миротворцев ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения миротворческой миссии ООН на Украине в качестве альтернативы вводу европейских войск. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что Макрон обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время саммита Европейского совета.