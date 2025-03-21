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Трамп принял историческое решение и расформировал министерство образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования в стране. Об этом было объявлено на церемонии в Восточном зале Белого дома. Лидер назвал это событие историческим.

Трамп заявил, что решение готовилось 45 лет.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования в стране. Об этом было объявлено на церемонии в Восточном зале Белого дома. Лидер назвал это событие историческим.

«Сегодня мы предпринимаем историческое действие [расформируем минобразования]. Оно готовилось 45 лет», — заявил Трамп во время церемонии, его слова приводит CNN.

Исполнительный указ также предусматривает передачу полномочий в области образования от федерального уровня к штатам и местным сообществам. Министр образования Линда МакМахон должна предпринять все необходимые шаги для закрытия министерства, при этом обеспечив бесперебойное предоставление услуг и программ, которые необходимы американскому населению.

Трамп ранее пообещал укреплять английский язык в США. Президент объявил о планах признать его официальным.