Трамп принял историческое решение и расформировал министерство образования

Трамп заявил, что решение готовилось 45 лет.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования в стране. Об этом было объявлено на церемонии в Восточном зале Белого дома. Лидер назвал это событие историческим.
«Сегодня мы предпринимаем историческое действие [расформируем минобразования]. Оно готовилось 45 лет», — заявил Трамп во время церемонии, его слова приводит CNN.
Исполнительный указ также предусматривает передачу полномочий в области образования от федерального уровня к штатам и местным сообществам. Министр образования Линда МакМахон должна предпринять все необходимые шаги для закрытия министерства, при этом обеспечив бесперебойное предоставление услуг и программ, которые необходимы американскому населению.
Трамп ранее пообещал укреплять английский язык в США. Президент объявил о планах признать его официальным.