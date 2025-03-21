Трамп принял историческое решение и расформировал министерство образования

Исполнительный указ также предусматривает передачу полномочий в области образования от федерального уровня к штатам и местным сообществам. Министр образования Линда МакМахон должна предпринять все необходимые шаги для закрытия министерства, при этом обеспечив бесперебойное предоставление услуг и программ, которые необходимы американскому населению.