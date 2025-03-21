Во Владивостоке через 14 лет после преступления задержали убийцу

Спустя четырнадцать лет раскрыто убийство пенсионерки, совершенное во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал «Следком Приморья», 37-летний местный житель после задержания признался в расправе над 74-летней женщиной, которая произошла в декабре 2010 года в квартире на улице Кутузова.
По данным следствия, мужчина явился к потерпевшей под предлогом возврата долга, но истинной целью стал грабеж для покупки наркотиков. Прихватив с собой топорик, мужчина нанёс смертельный удар пенсионерке по голове. Не обнаружив денег, злоумышленник снял с женщины золотые украшения и позже сбыл их через перекупщиков.
Первоначально подозреваемый избежал ответственности, предоставив ложное алиби, которое подтвердил его близкий знакомый. Через много лет повторная проверка материалов дела следователями СКР позволила выявить противоречия в показаниях. На допросе обвиняемый полностью признал вину и детально описал преступление, включая сокрытие следов.
В рамках расследования проведена проверка показаний на месте: мужчина воспроизвёл цепь событий, подтвердив версию следствия. Ему предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.
Следственный комитет ходатайствует об аресте фигуранта. Решение по мере пресечения примет суд.