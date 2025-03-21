Во Владивостоке через 14 лет после преступления задержали убийцу

По данным следствия, мужчина явился к потерпевшей под предлогом возврата долга, но истинной целью стал грабеж для покупки наркотиков. Прихватив с собой топорик, мужчина нанёс смертельный удар пенсионерке по голове. Не обнаружив денег, злоумышленник снял с женщины золотые украшения и позже сбыл их через перекупщиков.