Жителя Приморья будут судить за убийство тигра

По версии следствия, в январе 2024 года приморец обнаружил самца амурского тигра на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан». Двумя выстрелами из длинноствольного нарезного карабина «Тигр» он убил животное. Чтобы скрыть следы преступления, охотник разделал тушу зверя и спрятал в лесном массиве его части, которые впоследствии были обнаружены.