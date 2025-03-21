Жителю Приморья, убившему амурского тигра, грозит 4 года колонии

Житель Приморского края оказался на скамье подсудимых после убийства краснокнижного амурского тигра. Как следует из сообщения Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», уголовное дело в отношении 42-летнего лучегорца передано в суд после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора региона Степаном Тюкавкиным. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 258.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную добычу особо ценных животных из Красной книги России.
По данным следствия, подозреваемый находился в охотничьих угодьях общества «Алчан», где заметил редкого хищника. Используя карабин «Тигр», он произвёл минимум два выстрела, ставшие для зверя смертельными. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тушу, вывез останки за пределы территории и спрятал их в лесу вдоль дороги между сёлами Верхний Перевал и Ясеневый.
К уголовной ответственности добавился гражданский иск от краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Требование о возмещении ущерба оценивается в 2,7 миллиона рублей. Судьба орудий преступления уже решена — автомобиль УАЗ 396259, оборудованный для охоты, и само оружие арестованы.
Максимальное наказание по статье грозит фигуранту четырьмя годами колонии. Материалы дела направлены для рассмотрения в Пожарский районный суд, где в ближайшее время начнутся слушания.