Жителю Приморья, убившему амурского тигра, грозит 4 года колонии

По данным следствия, подозреваемый находился в охотничьих угодьях общества «Алчан», где заметил редкого хищника. Используя карабин «Тигр», он произвёл минимум два выстрела, ставшие для зверя смертельными. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тушу, вывез останки за пределы территории и спрятал их в лесу вдоль дороги между сёлами Верхний Перевал и Ясеневый.