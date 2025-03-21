В Красноярском крае осудили браконьеров за убийство лосей

Житель Енисейска 61 года и 41-летний красноярец признаны виновными в незаконной охоте на двух лосей. Преступление было совершено более двух лет назад, но его последствия до сих пор вызывают широкий общественный резонанс, сообщает ИА.
События, произошедшие в феврале 2023 года, потрясли жителей Красноярского края. Тогда в Енисейском районе был убит ручной лось по имени Аян, история которого трогала сердца многих. В 2019 году беззащитный лосёнок, потерявший мать, прибился к заимке в селе Южаково. За несколько лет он стал настоящим символом района, привык к людям и перестал их бояться.
В тот злополучный день хозяин заимки обнаружил следы снегохода и отправился по ним, надеясь выяснить, что произошло. По пути он нашёл тёплые останки лося, оказавшегося его подопечным Аяном. На соседней заимке полиция обнаружила тело второго убитого животного.
Оперативники МО МВД России «Енисейский» смогли выйти на след злоумышленников. Выяснилось, что они действовали без разрешения на добычу диких животных. Браконьеры использовали параплан для выслеживания лосей, после чего произвели отстрел. Однако, заметив постороннего человека, скрылись с места преступления. Ущерб от их действий составил 480 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). Собранные доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор. Оба фигуранта получили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, они обязаны полностью компенсировать причинённый государству ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.