В Красноярском крае осудили браконьеров за убийство лосей

События, произошедшие в феврале 2023 года, потрясли жителей Красноярского края. Тогда в Енисейском районе был убит ручной лось по имени Аян, история которого трогала сердца многих. В 2019 году беззащитный лосёнок, потерявший мать, прибился к заимке в селе Южаково. За несколько лет он стал настоящим символом района, привык к людям и перестал их бояться.