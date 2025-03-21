Взрыв произошел на охваченной огнем нефтебазе под Краснодаром, двое пострадали

По данным штаба, площадь возгорания на момент инцидента достигла 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации пожара произошло нарушение герметичности одного из горящих резервуаров, что привело к взрыву нефтепродуктов и выбросу пламени. Из-за этого огонь перекинулся на соседний резервуар.