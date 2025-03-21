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Взрыв произошел на охваченной огнем нефтебазе под Краснодаром, двое пострадали

На территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв. В результате два человека получили травмы, сообщили представители оперативного штаба региона.

Для тушения пожара привлекли множество сотрудников МЧС.

На территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв. В результате два человека получили травмы, сообщили представители оперативного штаба региона.

«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратов», — сказано в telegram-канале оперштаба.

По данным штаба, площадь возгорания на момент инцидента достигла 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации пожара произошло нарушение герметичности одного из горящих резервуаров, что привело к взрыву нефтепродуктов и выбросу пламени. Из-за этого огонь перекинулся на соседний резервуар.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы. Задействовано 456 пожарных и 181 единица специализированной техники.