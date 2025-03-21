Взрыв прогремел на горящей нефтебазе на Кубани, пострадали двое пожарных

«Огонь распространился ещё на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — гласит публикация.
Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч «квадратов».
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке трёх беспилотников ВСУ. В результате возник пожар, и работу НПЗ временно остановили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ по энергообъекту саботажем.