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Красноярского бизнесмена будут судить за контрабанду леса на 3 млн рублей

Бизнесмен незаконно отправил в страны ЕАЭС более 330 кубометров древесины.

Источник: Freepik

В Кировском районном суде Красноярска будут судить 27-летнего предпринимателя за контрабанду леса. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следствие установило, что бизнесмен из Красноярска с помощью фиктивных документов отправил в страны ЕАЭС более 330 кубометров древесины. На этом он смог заработать более 2,8 млн рублей.

В отношении предпринимателя было заведено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Транспортная прокуратура утвердила обвинение и направила дело в Кировский районный суд Красноярска.