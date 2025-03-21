Красноярского бизнесмена будут судить за контрабанду леса на 3 млн рублей

В Кировском районном суде Красноярска будут судить 27-летнего предпринимателя за контрабанду леса. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Следствие установило, что бизнесмен из Красноярска с помощью фиктивных документов отправил в страны ЕАЭС более 330 кубометров древесины. На этом он смог заработать более 2,8 млн рублей.
В отношении предпринимателя было заведено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).
Транспортная прокуратура утвердила обвинение и направила дело в Кировский районный суд Красноярска.