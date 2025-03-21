На трассе в Пермском крае в ДТП с грузовиками пострадал один человек

Вечером 20 марта на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на подъезде к Ижевску произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии пострадал один человек. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
По данным ведомства, на 54-м километре автодороги со стороны Большой Сосновы в направлении Перми ехал грузовой автомобиль «Мерседес». Во время движения на спуске водитель грузовика допустил занос полуприцепа с выездом на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Скания».
В ДТП пострадал водитель автомобиля «Скания», его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.