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На трассе в Пермском крае в ДТП с грузовиками пострадал один человек

Авария произошла на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

Источник: УГИБДД РФ по Пермскому краю

Вечером 20 марта на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на подъезде к Ижевску произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии пострадал один человек. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомства, на 54-м километре автодороги со стороны Большой Сосновы в направлении Перми ехал грузовой автомобиль «Мерседес». Во время движения на спуске водитель грузовика допустил занос полуприцепа с выездом на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Скания».

В ДТП пострадал водитель автомобиля «Скания», его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.