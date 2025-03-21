Тайшет утонул в талых водах из-за халатности коммунальщиков

Подтопление, по данным издания «Тайшет24», произошло из-за засорения водопропускных труб на улице Крупской, что привело к выходу из берегов ручья Зуевский Ключик. Власти оперативно вскрыли дорожное полотно и с помощью экскаватора устранили затор. Вода начала отступать, но последствия оказались серьёзными: затоплены огороды, подвалы и даже жилые помещения.