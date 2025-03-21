Тайшет утонул в талых водах из-за халатности коммунальщиков

Особенно сильно пострадала улица Железнодорожная, где уровень воды уже поднялся настолько высоко, что жителям пришлось экстренно покинуть свои дома. Пять семей нашли приют у родственников, ещё одну временно разместили в санатории «Истоки».
Подтопление, по данным издания «Тайшет24», произошло из-за засорения водопропускных труб на улице Крупской, что привело к выходу из берегов ручья Зуевский Ключик. Власти оперативно вскрыли дорожное полотно и с помощью экскаватора устранили затор. Вода начала отступать, но последствия оказались серьёзными: затоплены огороды, подвалы и даже жилые помещения.
Сейчас городские службы занимаются откачкой воды и просушиванием домов. На базе городского хозяйства сформированы мобильные бригады для оперативного реагирования на обращения жителей. Комиссия администрации Тайшета оценивает ущерб, чтобы определить меры поддержки пострадавших.
Режим повышенной готовности в регионе.
С 19 марта в Иркутском районе действует режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений. В зоне риска находятся 11 муниципальных образований. Местные власти подготовили 21 пункт временного размещения и питания на случай эвакуации.
Жителей просят быть бдительными и в случае угрозы обращаться в службу ЕДДС по телефону 717−112.
К слову, 20 марта закрылась ледовая переправа на остров Ольхон.