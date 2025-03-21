Омич пожаловался на штыри и ямы на Фрунзенском мосту

Омичи жалуются на некачественный ремонт Фрунзенского моста. С активным таянием снега здесь сошел слой асфальта. Под ним один из автолюбителей разглядел что-то похожее на сетку-рабицу, местами торчащую из-под растаявшего асфальта.
«Уважаемые автомобилисты, будьте осторожны! На Фрунзенском мосту ямы так и не убрали, все швы растаяли, весь мост в дырках, как после бомбежки. Вместо трех полос осталась одна более-менее целая, и та поворачивает направо!», — цитирует омича издание «АиФ в Омске».
Мост ремонтировали 4 года назад. По данным редакции «КП Омск» компания «Арт Ремстрой» выполнила работы за 78 млн рублей, которые были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Многие горожане тогда обратили внимание, что тогда подрядчик частично организовал стоки для дождевой воды с полотна.
В Омской области на ремонт дорог в 2025 году будет увеличено финансирование. На эти цели в текущем году уже выделено около 1 млрд рублей.
Ранее мы писали, что четыре участка трамвайных путей в Омске находятся в зоне риска по подтоплению.