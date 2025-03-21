Омич пожаловался на штыри и ямы на Фрунзенском мосту

«Уважаемые автомобилисты, будьте осторожны! На Фрунзенском мосту ямы так и не убрали, все швы растаяли, весь мост в дырках, как после бомбежки. Вместо трех полос осталась одна более-менее целая, и та поворачивает направо!», — цитирует омича издание «АиФ в Омске».