На горящей на Кубани нефтебазе произошел взрыв

В Кавказском районе Кубани на нефтебазе, охваченной огнем, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, и огонь распространился на еще один резервуар.
«Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — уточнили в оперштабе.
Ситуация остается под контролем, и пожарные продолжают борьбу с огнем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени и минимизировать последствия инцидента.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания, возникшего после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае уменьшилась до 3 750 кв. метров.