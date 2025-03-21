На горящей на Кубани нефтебазе произошел взрыв

«Огонь распространился еще на один резервуар. Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — уточнили в оперштабе.