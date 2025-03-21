Пентагон покажет Илону Маску сверхсекретный план по войне с Китаем

«Пентагон намерен провести для Маска брифинг по планам армии США на случай любой возможной войны с Китаем… Военные планы Пентагона… являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн», — говорится в публикации издания. Сверхсекретный брифинг, который будет посвящен планам войны с Китаем, состоит из 20−30 слайдов.