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Пентагон покажет Илону Маску сверхсекретный план по войне с Китаем

Пентагон планирует ознакомить американского предпринимателя Илона Маска с «сверхсекретными» планами действий в случае потенциального военного конфликта с Китаем. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники в американском оборонном ведомстве.

Маску покажут презентацию по войне с КНР.

Пентагон планирует ознакомить американского предпринимателя Илона Маска с «сверхсекретными» планами действий в случае потенциального военного конфликта с Китаем. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники в американском оборонном ведомстве.

«Пентагон намерен провести для Маска брифинг по планам армии США на случай любой возможной войны с Китаем… Военные планы Пентагона… являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн», — говорится в публикации издания. Сверхсекретный брифинг, который будет посвящен планам войны с Китаем, состоит из 20−30 слайдов.

На брифинге презентацию военных планов проведут высокопоставленные представители Пентагона: глава оборонного ведомства Пит Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. Также будет участвовать глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.