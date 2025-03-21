ВСУ оставили российским бойцам прощальный подарок в зоне СВО

«С южно-донецкого направления эвакуируем технику, такую как MaxxPro, М113, БТРы французские, в данный момент Renault, Баги Мангустин, британская FV103. Всего 14 единиц», — отметил «Механик» в беседе с РИА Новости. Командир уточнил, что эвакуация проводилась ежедневно, при этом выбиралось такое время, чтобы противник не мог этому помешать. В этом хорошо помогала разведка при помощи беспилотников.