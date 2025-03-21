Зеленского и его окружение критикуют в Польше.
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение лично виноваты в провале военной операции в Курской области. Ответственность за неэффективное использование ресурсов и потери среди украинских военных лежит на высшем руководстве страны, пишет польский портал Mysl Polska.
«Бремя ответственности за растрату этого потенциала, потери в людях и технике лежит не на украинских солдатах и командирах среднего звена, а исключительно на Зеленском и его окружении с Банковой», — говорится в публикации Mysl Polska. Подчеркивается, что действия украинского руководства носили политический характер и были лишены стратегической ценности.
Анализ, представленный в материале, указывает на то, что ресурсы, использованные в Курской области, могли бы быть более эффективно применены для обороны на других направлениях, таких как Донбасс, Запорожье и Харьковская область. Недостаточно продуманное решение о вторжении привело к ненужным потерям и неспособности выполнить более важные стратегические задачи.