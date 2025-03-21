Анализ, представленный в материале, указывает на то, что ресурсы, использованные в Курской области, могли бы быть более эффективно применены для обороны на других направлениях, таких как Донбасс, Запорожье и Харьковская область. Недостаточно продуманное решение о вторжении привело к ненужным потерям и неспособности выполнить более важные стратегические задачи.