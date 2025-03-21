В Черемховском районе водитель «Тойоты» погиб в ДТП с полуприцепом

ДТП с трагическим исходом произошло под Малиновкой Черемховского района. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, вечером 20 марта водитель «Toyota Corolla Fielder» ехал по 1729-му километру трассы Р-255 «Сибирь».
— Водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Scania» с полуприцепом, — поделились инспекторы.
Выжить автомобилисту за рулем легковушки не удалось. Водитель тягача не пострадал. Сейчас правоохранители проводят проверку.