В Черемховском районе водитель «Тойоты» погиб в ДТП с полуприцепом

ДТП с трагическим исходом произошло под Малиновкой Черемховского района. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, вечером 20 марта водитель «Toyota Corolla Fielder» ехал по 1729-му километру трассы Р-255 «Сибирь».