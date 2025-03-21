В Польше заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область было неэффективным с военной точки зрения.
Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область не принесло значимых военных результатов и, по всей видимости, было обусловлено исключительно политическими соображениями. Об этом сообщил польский портал Mysl Polska.
«Вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы», — говорится в публикации. Авторы статьи уверены, что именно украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение лично виновны в провале ВСУ в российском регионе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДо полного освобождения Курской области остался один населенный пункт: что происходит в регионе.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. В начале марта российские войска перешли в наступление, освободив 30 населенных пунктов, включая главный город Суджу. 14 марта президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженных украинских военнослужащих. Президент РФ согласился при условии, что командование ВСУ отдаст приказ сложить оружие и сдаться в плен. По словам главы государства, российская армия завершает операцию по разгрому украинских сил в регионе. До полного освобождения Курской области ВС РФ осталось установить контроль над одним населенным пунктом.