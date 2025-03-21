«Вторжение в Курскую область было бесполезным с точки зрения военной стратегии и имело под собой исключительно политические мотивы», — говорится в публикации. Авторы статьи уверены, что именно украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение лично виновны в провале ВСУ в российском регионе.