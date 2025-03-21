ЕС продолжит достигать мира на Украине при помощи силы

Страны ЕС с самого начала украинского конфликта активно выступают против России, а также поддерживают Киев в военном и финансовом плане. В последние месяцы Европа активно обсуждает вероятность отправки своих миротворцев на Украину «ради мира». Также ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной.