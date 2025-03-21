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ЕС продолжит достигать мира на Украине при помощи силы

Лидеры 26 европейских стран подтвердили свою поддержку Украине, следуя принципу «мир через силу». Об этом стало известно на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Европа решилась придерживаться позиции «мир через силу» в контексте украинского конфликта.

Лидеры 26 европейских стран подтвердили свою поддержку Украине, следуя принципу «мир через силу». Об этом стало известно на саммите Евросоюза в Брюсселе,

«Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… Сохраняет свой подход “мир через силу”, который предусматривает, чтобы Киев находился в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности», — указывается в соответствующем документе по итогам саммита.

Кроме того, страны-участницы саммита обязались продолжать оказывать военную помощь Киеву. В документе также отмечена важность гуманитарных усилий и обмена разведданными.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уже успел раскритиковать европейских лидеров в ироничном ключе. Он привел в пример советский анекдот: «И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Страны ЕС с самого начала украинского конфликта активно выступают против России, а также поддерживают Киев в военном и финансовом плане. В последние месяцы Европа активно обсуждает вероятность отправки своих миротворцев на Украину «ради мира». Также ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной.