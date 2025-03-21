В Пермском крае нашли погибшим пропавшего в СНТ мужчину без фаланги пальца

Мужчина без фаланги пальца, пропавший в СНТ в Пермском крае, найден погибшим, сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
Речь о 69-летнем жителе края, который пропал 15 марта. Ориентировки с информацией о пропавшем появились в сети 20 марта вечером. В них говорилось, что житель Прикамья находился на территории СНТ «Мелиоратор», расположенном в деревне Оверята Краснокамского городского округа, перестал выходить на связь. Также сообщались приметы мужчины: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, тёмные с сединой волосы, карие глаза, отсутствие фаланги мизинца на левой руке. Пропавший был одет в чёрные куртку и шапку.
«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщил поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Обстоятельства гибели мужчины не разглашаются.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми обнаружили живой пропавшую без вести 6 марта 24-летнюю женщину. Перед исчезновением её заметили в микрорайоне Молодёжном. Она выходила из дома на улице Лаврова.