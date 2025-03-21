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СМИ: ВВС США нанесли шесть ударов по югу йеменской провинции Ходейда

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. ВВС США нанесли шесть авиаударов по югу провинции Ходейда на западе Йемена утром в пятницу, сообщает телеканал Al Masirah, подконтрольный движению «Ансар Алла» (хуситам).

Источник: AP 2024

«Американский агрессор атаковал район Аль-Фаза в округе Ат-Тухейта, совершив шесть налетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале Al Masirah.

Американские удары по Йемену продолжаются с вечера 15 марта, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным принять решительные меры против хуситов после того, как они заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Движение «Ансар Алла» контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ра.