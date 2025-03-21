На горящей третьи сутки нефтебазе на Кубани произошел взрыв

По данным оперштаба, взрыв произошел из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате инцидента пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия пострадавшим оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Также повреждены три единицы техники.