На горящей третьи сутки нефтебазе на Кубани произошел взрыв

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, огонь охватил еще один резервуар.
По данным оперштаба, взрыв произошел из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате инцидента пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия пострадавшим оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Также повреждены три единицы техники.
В тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники. Огонь охватил два резервуара, запорную арматуру, нефтепродукты в обваловании и выброшенные за пределы резервуаров в результате взрыва.
Ранее власти Краснодарского края сообщили, что в ночь на 19 марта нефтебаза загорелась после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента был поврежден трубопровод между резервуарами. Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, но позже увеличилась до 3750 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Работа предприятия приостановлена.
Сигналы воздушной тревоги звучали на территории Краснодара с 23:20 18 марта. Жителям города посоветовали избегать открытых участков улиц или укрыться в помещении без окон. Несколько БПЛА было замечено на подлете к Краснодару.
Как сообщал KP.RU ранее, Саратов и Энгельс подверглись самой масштабной атаке дронов за все время. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий атаки. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что для обеспечения безопасности начата эвакуация жителей близлежащих садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
Затем доступ к нескольким садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Энгельсе Саратовской области снова был ограничен из-за обнаружения новых возможных опасных обломков БПЛА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что киевские власти продемонстрировали грубое нарушение предложенного Соединенными Штатами варианта перемирия с РФ. Дипломат напомнила, что ВСУ уже после того, как идея прекращения огня по энергетическим объектам была обсуждена президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, атаковали объект энергоструктуры.