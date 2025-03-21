Риэлтор похитила 500 тысяч при сделке купли-продажи в Новосибирской области

Установлено: 38-летняя риэлтор в 2023 году в ходе заключения сделки по купле-продаже дома приняла на ответственное хранение от клиентов 500 тысяч рублей. Сделка не состоялась, но женщина не вернула денежные средства, а распорядилась ими по личному усмотрению.