ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже: она важна для всей Европы

Директор Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов отмечал, что если бои, которые сейчас ведутся на территории Курской области, затронут объекты газотранспортной системы, транзит может быть прерван. Эту информацию также подтвердил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в случае прекращения поставок через Украину котировки на газ в Европе вырастут. Из-за атак ВСУ на Курскую область Европе также может грозить дефицит газа.