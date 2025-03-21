ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже: она важна для всей Европы

В Курской области возник пожар на газоизмерительной станции «Суджа».
В ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «“Суджа”, расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
Через «Суджу» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в ЕС. Сейчас там возник масштабный пожар. Информацию о происшествии подтверждают военкоры, однако официальные данные пока не поступали. В этом материале URA.RU рассказывает, чем станция была важна для Европы.
Атака ВСУ по станции «Суджа».
Сегодня ночью ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ транзитом шел в Европу. В результате атаки на объекте возник пожар. Точные масштабы разрушений и потерь пока не уточняются, власти работают над локализацией последствий. По информации российских военкоров, станция была повреждена в результате украинского удара.
Чем станция важна для Европы.
Ранее URA.RU писало, что газоизмерительная станция «Суджа» — единственный работающий маршрут поставок газа из России в Европу через Украину. Через нее «Газпром» ежедневно поставляет в страны ЕС 42,4 млн кубических метра газа.
Директор Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов отмечал, что если бои, которые сейчас ведутся на территории Курской области, затронут объекты газотранспортной системы, транзит может быть прерван. Эту информацию также подтвердил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в случае прекращения поставок через Украину котировки на газ в Европе вырастут. Из-за атак ВСУ на Курскую область Европе также может грозить дефицит газа.
Через ГИС «Суджа» проходит до 340 млн «кубов» в неделю (около 1,3 млрд в месяц) Фото: Инфографика URA.RU.
За первые 30 недель 2024 года Россия поставила в ЕС около 18,5 млрд кубометров газа, что на пять млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом через ГИС «Суджа» проходит до 340 млн кубометров в неделю.
Зачем Украина атакует Суджу.
Ветеран первой чеченской кампании Виктор Кутырь сообщил, что атаками на «Суджу» Украина планировала отключить Венгрию и Словакию от российского газа. По его словам, Киев хотел продемонстрировать, что Россия якобы не смогла обеспечить эти страны газом, а Украина к этому не имеет никакого отношения. Кутырь отметил, что атака могла также иметь медийную цель и отвлечь российские резервы.