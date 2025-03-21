На Среднем Урале за сутки случилось 130 ДТП

По данным представителей ведомства, в основном аварии 20 марта случались из-за выбора скорости, не соответствующей условиям движения, игнорирования правил проезда перекрестков, невнимательности за рулем. Водители не учитывали погодные условия и обстановку на дороге, а также забывали обращать внимание на сигналы светофора и знаки приоритета.