На Среднем Урале за сутки случилось 130 ДТП

В Свердловской области за сутки 20 марта случилось 130 дорожно-транспортных происшествий. Известно, что в восьми инцидентах пострадали люди.
— За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 130 ДТП, семь из которых привели к травмам восьми человек, — передает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.
По данным представителей ведомства, в основном аварии 20 марта случались из-за выбора скорости, не соответствующей условиям движения, игнорирования правил проезда перекрестков, невнимательности за рулем. Водители не учитывали погодные условия и обстановку на дороге, а также забывали обращать внимание на сигналы светофора и знаки приоритета.
Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних.