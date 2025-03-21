Трое молодых парней из Ташкента организовали сеть по продаже наркотиков через Telegram

Как выяснилось в результате мониторинга интернет-пространства, проведённого специалистами управления по борьбе с киберпреступностью совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, за незаконной схемой стояла группа молодых людей из Ташкента, которые наладили продажу запрещённых веществ через мессенджер.