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Трое молодых парней из Ташкента организовали сеть по продаже наркотиков через Telegram

Vaib.uz (Узбекистан. 21 марта). В Ташкенте пресечена деятельность нескольких онлайн-магазинов, распространявших наркотические и психотропные вещества через мессенджер Telegram. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел столицы.

Как выяснилось в результате мониторинга интернет-пространства, проведённого специалистами управления по борьбе с киберпреступностью совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, за незаконной схемой стояла группа молодых людей из Ташкента, которые наладили продажу запрещённых веществ через мессенджер.

Под видом обычных Telegram-каналов злоумышленники наладили бесконтактную торговлю наркотиками, которая охватывала всю территорию Узбекистана. Жители различных регионов страны могли получить доступ к ассортименту и оформить «заказ» через мессенджер.

В ходе оперативного мероприятия в Ташкенте были задержаны трое подозреваемых, непосредственно причастных к созданию и ведению онлайн-магазинов. У них было изъято крупное количество наркотических веществ.

Также в ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены тайники, в которых они хранили спрятанные партии наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Все трое взяты под стражу, следственные действия продолжаются.