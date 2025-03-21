Трое молодых парней из Ташкента организовали сеть по продаже наркотиков через Telegram

Как выяснилось в результате мониторинга интернет-пространства, проведённого специалистами управления по борьбе с киберпреступностью совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, за незаконной схемой стояла группа молодых людей из Ташкента, которые наладили продажу запрещённых веществ через мессенджер.
Под видом обычных Telegram-каналов злоумышленники наладили бесконтактную торговлю наркотиками, которая охватывала всю территорию Узбекистана. Жители различных регионов страны могли получить доступ к ассортименту и оформить «заказ» через мессенджер.
В ходе оперативного мероприятия в Ташкенте были задержаны трое подозреваемых, непосредственно причастных к созданию и ведению онлайн-магазинов. У них было изъято крупное количество наркотических веществ.
Также в ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены тайники, в которых они хранили спрятанные партии наркотиков.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Все трое взяты под стражу, следственные действия продолжаются.