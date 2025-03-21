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СМИ: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни

Sky News: аэропорт Хитроу из-за пожара ожидает перебои в работе в ближайшие дни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции ожидает значительные перебои в работе в ближайшие дни, сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу из-за пожара обесточен и будет закрыт до 23 часов 59 минут 21 марта (02.59 мск 22 марта).

«В то время как пожарные команды реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни», — заявил представитель Хитроу.

Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километрах от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.

Лондонский Хитроу — один из самых загруженных аэропортов в мире, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров — 83,9 миллиона человек. Примерно каждые 45 секунд в аэропорту приземляется или взлетает самолет.