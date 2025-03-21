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Петух спас российского военного в Курской области

В Курской области петух спас жизнь российскому бойцу терробороны с позывным «Грузин». Об этом журналистам рассказал сам военный. В ноябре прошлого года солдат оказался в окружении ВСУ и не мог самостоятельно выбраться из укрытия, чтобы его не заметили. Ситуацию усугубил сильный холод, если бы не птица, солдат РФ мог замерзнуть насмерть.

Петух спас жизнь солдату РФ, согрев того своим телом (архивное фото).

В Курской области петух спас жизнь российскому бойцу терробороны с позывным «Грузин». Об этом журналистам рассказал сам военный. В ноябре прошлого года солдат оказался в окружении ВСУ и не мог самостоятельно выбраться из укрытия, чтобы его не заметили. Ситуацию усугубил сильный холод, если бы не птица, солдат РФ мог замерзнуть насмерть.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: “Ку-ку-ку”, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха, — признался боец в разговоре с NEWS.ru. Сам инцидент произошел в ноябре прошлого года, в селе Обуховка Курской области. Боец оказался на первый взгляд в безвыходном положении, окруженный украинскими военными, которые не позволяли тому выйти из укрытия, так как был риск быть обнаруженным при помощи тепловизоров.

Это не первый раз, когда животные спасают жизни военных в зоне СВО. В марте 2024 года, например, кот по кличке Сифон смог вовремя предупредить бойцов РФ о прилете вражеских снарядов.