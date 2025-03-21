Петух спас российского военного в Курской области

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: “Ку-ку-ку”, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха, — признался боец в разговоре с NEWS.ru. Сам инцидент произошел в ноябре прошлого года, в селе Обуховка Курской области. Боец оказался на первый взгляд в безвыходном положении, окруженный украинскими военными, которые не позволяли тому выйти из укрытия, так как был риск быть обнаруженным при помощи тепловизоров.