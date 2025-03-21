В Лондоне прогремел мощный взрыв. Видео

«В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года», — сообщили в администрации аэропорта британским журналистам. В соцсетях опубликованы соответствующие кадры возгорания на электроподстанции. Дым от огня распространился на всю округу. В ближайшие дни ожидаются значительные сбои в работе аэропорта.