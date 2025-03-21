В Лондоне прогремел мощный взрыв. Видео

В Лондоне произошел купный пожар на электроподстанции.
Аэропорт Хитроу в Лондоне был закрыт на почти сутки из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщает Sky News. По информации администрации аэропорта, меры по закрытию были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.
«В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года», — сообщили в администрации аэропорта британским журналистам. В соцсетях опубликованы соответствующие кадры возгорания на электроподстанции. Дым от огня распространился на всю округу. В ближайшие дни ожидаются значительные сбои в работе аэропорта.
Пассажирам настоятельно рекомендовано не отправляться в аэропорт до его повторного открытия. Кроме того, на текущий момент неясна ситуация с перенаправлением прибывающих рейсов. Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира.